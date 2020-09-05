Американские дипломаты отметили, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается непоколебимой.

Посольство США по случаю шестой годовщины подписания Минского протокола призвало Россию вывести из Украины вооружение и войска и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами.

Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

«В шестую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие и силы, которые она возглавляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами», - отмечается в сообщении.

Американские дипломаты отметили, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается непоколебимой.

Минские договоренности: история вопроса

5 сентября в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня на Донбассе.

Документ подписали от ОБСЕ - Хайди Тальявини, от Украины - экс-президент Леонид Кучма, от России - посол в Украине Михаил Зурабов.

20 сентября в Минске по итогам встречи Трехсторонней контактной группы был подписан меморандум, состоящий из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий.

Согласно меморандуму, стороны обязались отвести свою тяжелую военную технику от линии фронта на 15 км каждая, а вдоль всего участка российско-украинской границы должна работать миссия ОБСЕ.

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Автор: Павел Степанец