В ней говорится, что в марше участвовали "активисты беглой белорусской экстремистской оппозиции".

Посольство Беларуси в Украине направило ноту протеста МИД Украины из-за участия белорусских оппозиционеров в марше по случаю 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Об этом сообщают в Посольстве Республики Беларуси в Украине.

"Посольством Беларуси в Украине направлена Нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января 2022 г. при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше", - говорится в сообщении.

В посольстве заявили о "попытках героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа".

"Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 1 января в Киеве состоялся факельный марш по случаю 113-й годовщины со дня рождения руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеры. В нем приняли участие около 1 тысячи человек.

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