Ранее Минкульт обращался к YouTube с требованием заблокировать "каналы Медведчука".

Подсанкционные телеканалы соратника кума Путина Тараса Козака ZIk, 112 и NewsOne больше недоступны для просмотра в YouTube на территории Украины.

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Сейчас каналы еще можно найти в поиске сервиса, однако просмотр заблокирован.

Ранее Минкульт обращался к YouTube с требованием заблокировать "каналы Медведчука", поскольку те попали под санкции Украины.

Санкции против Медведчука и Ко

2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе и к Медведчукк и его жене Оксане Марченко.

Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчука, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Медведчук обжаловал в Верховном суде указ о введенные против него санкции.

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Автор: Яна Ставская