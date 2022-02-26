Уничтожьте экономику РФ, обратился Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба требует от мира полной изоляции России в связи с новым ракетным обстрелом жилых кварталов столицы.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Киев - наш замечательный, мирный город - пережил еще одну ночь под нападениями российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, утром, 26 февраля, в Киеве в жилой дом попала ракета. По данным ГСЧС Украины, попадание снаряда произошло в районе 17-18 этажа. Предварительно жертв нет. Проводится эвакуация. От ГСЧС привлечено 12 человек и 3 ед. техники.