Пекин не хочет провоцировать ненависть между сторонами, которые ведут войну.

Министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что его страна не будет "сидеть сложа руки" в случае эскалации ситуации в Украине.

Об этом он заявил в разговоре с венгерским коллегой Петером Сийярто, сообщает пресс-служба китайского МИД.

"Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию в Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит", - сказал Ван И.

Дипломат отметил, что Пекин не хочет провоцировать ненависть между сторонами, которые ведут войну. Также Ван И призвал европейских лидеров создать механизм, который мог бы гарантировать мир на континенте и создать глобальную безопасность.

Глава МИД Китая выступил за то, чтобы Украина и РФ начали переговорный процесс. По его словам, Китай может повлиять на противостояние Украины и России не военным путем, а другими методами вмешательства.

Как сообщал УНИАН, 4 июля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов ответил, опасен ли сейчас Китай как союзник России.

Ранее Киев предложил Пекину выступить одним из гарантов безопасности.

24 мая Китай и Россия провели свои первые с начала полномасштабной войны в Украине совместные военные учения. Япония и Южная Корея были вынуждены поднять истребители.

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