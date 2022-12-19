Во время учений будут привлечены 6 китайских кораблей, 4 российских корабля, а также авиация обоих государств.

Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в период с 21 по 27 декабря. Учения проходят ежегодно с 2012 года и предусматривают ракетные и артиллерийские стрельбы в Восточнокитайском море.

Как сообщает Министерство обороны РФ, целью учений является "укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Издание Sky News отмечает, что Россия рассматривает Китай как стратегического союзника в борьбе против Запада. Во время учений будут задействованы 6 китайских кораблей, 4 российских корабля, а также авиация обоих государств.

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Напомним, в августе этого года Минобороны России анонсировало совместные военные учения с Индией и Китаем.

Китай - союзник России: что известно

4 июля начальник ГУР Кирилл Буданов ответил, опасен ли Китай как союзник России.

Глава МИД Китая заявлял, что его страна не будет "сидеть сложа руки" в случае эскалации ситуации в Украине.

24 мая Китай и Россия провели свои первые с начала полномасштабной войны в Украине совместные военные учения. Япония и Южная Корея были вынуждены поднять истребители.