Депутат утверждает, что находится в Украине. СБУ ранее не смогла установить его точное местонахождение.

Нардеп от ОПЗЖ, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук впервые прокомментировал информацию о подозрении в госизмене.

Об этом сообщается на партийном сайте ОПЗЖ.

Обыски у себя дома и в офисе депутат назвал незаконными, уверяя, что ничего противозаконного у него не обнаружили. Целью обысков он назвал вручение подозрения.

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"Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию. Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия", - заявил Медведчук, добавив, что намерен участвовать в "законных следственных действиях".

Санкции и подозрение для Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма) УК. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала сообщение о подозрении Медведчуку и Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено подозрения по трем эпизодам: в отношении незаконной передаче РФ газового месторождения, передачи российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну, - в отношении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины и проведения подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Позже в СБУ уточнили, что устанавливают местонахождение Медведчука. Козак, по данным следствия, находится в России.

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Автор: Юрий Годован