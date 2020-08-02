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"Уехал на отдых": у Медведчука подтвердили поездку нардепа в оккупированный Крым

23:27, 02 августа 2020
Политика
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Медведчук поехал в Крым / фото УНИАН

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко в воскресенье въехали в оккупированный Крым.

Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил корреспонденту Крым.Реалии, что нардеп въехал в Крым.

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"Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму", -  заявил Бабанин.

От дальнейших комментариев пресс-секретарь отказался.

Как сообщал УНИАН, Медведчук с Марченко пересекли КПВВ «Каланчак» около 14:30 в воскресенье, 2 августа.

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