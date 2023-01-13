Нардеп приветствовал решение Рады, которое лишило мандатов бывших коллег Бойко.

Народный депутат Юрий Бойко внезапно открестился от бывших коллег из "ОПЗЖ", которых сегодня Верховная Рада лишила мандатов.

В видеообращении к украинцам Бойко заявил, что решение о лишении мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксенова является правильным, ведь все они сбежали из Украины.

"Сегодня депутатских мандатов лишили ряд нардепов, которые уехали из страны после 24 февраля. В принципе, это правильное решение, поскольку все, кто остался в стране и борется за то, чтобы страна выдержала российскую агрессию, работают - это действительно патриоты. А те, которые уехали, не достойны быть народными депутатами", - заявил Бойко.

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Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, указом президента Украины Владимира Зеленского четырех депутатов запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которых подозревают в госизмене, лишили украинского гражданства. Это Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.

11 января председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что на ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов еще четырех народных депутатов от запрещенных в Украине партий.

Сегодня же Рада официально закрепила это решение. Медведчук, Козак, Аксенов, Деркач и Кузьмин - больше не народные депутаты.

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