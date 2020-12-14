Решение оккупационных властей Крыма о продаже винодельческого концерна "Национальное производственно-аграрное объединение Массандра" является юридически ничтожным.

Читайте такжеУкраина может потерять собственный рынок вина - экспертыОб этом в Twitter заявила замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

"РФ, как государство-оккупант, в очередной раз нагло нарушила нормы международного гуманитарного права. В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно, и Россия будет нести за него ответственность", - подчеркнула она.