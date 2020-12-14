Решение оккупационных властей Крыма о продаже винодельческого концерна "Национальное производственно-аграрное объединение Массандра" является юридически ничтожным.
Читайте такжеУкраина может потерять собственный рынок вина - экспертыОб этом в Twitter заявила замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.
"РФ, как государство-оккупант, в очередной раз нагло нарушила нормы международного гуманитарного права. В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно, и Россия будет нести за него ответственность", - подчеркнула она.
Завод "Массандра" - что с ним происходит
- Производственный комплекс купила дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" за 5 млрд 327 млн рублей. ООО "Южный проект" зарегистрировано в Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит АО "Акционерный банк" Россия".
- В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей. Основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка "Россия" является Юрий Ковальчук. СМИ называют Ковальчука "кассиром Путина", а Министерство финансов США ввело против него и банка санкции.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с так называемой "приватизацией" государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение Массандра", который относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и незаконно экспроприирован российской оккупационной администрацией.
Правоохранительные органы Украины осуществляют расследование в уголовном производстве по факту незаконной национализации концерна "Массандра" оккупационными властями Крыма.
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