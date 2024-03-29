Указ датирован 29 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства №192/2024, опубликованном на его сайте.

Указ датирован сегодняшним днем, 29 марта. Других деталей в указе не содержится.

На сайте посольства Украины в Молдове отмечается, что Шевченко был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Молдова с 2020 года.

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Ранее издание Ziarul de Garda со ссылкой на министра внутренних дел Молдовы Адриана Эфроса сообщило, что молдавские пограничники будут сотрудничать с украинскими властями и помогать ловить уклонистов, которые пытаются сбежать из Украины.

Он отметил, что мужчины от 18 до 60 лет сейчас чаще всего нелегально пересекают государственную границу. По словам главы МВД Молдовы, для таких попыток пересечения в значительной степени используется Приднестровский регион.

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