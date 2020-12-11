3 ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.

Следственный комитет России хочет заочного ареста украинца Виталия Маркива, которого суд в Милане полностью оправдал в обвинениях в якобы убийстве итальянского журналиста и российского переводчика 2014 года под Славянском.

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Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда. По состоянию на 11:50 11 декабря такая информация на сайте суда отсутствует.

"В суд поступило ходатайство о заочном аресте Виталия Маркива, обвиняемого по части второй статьи 105 УК РФ", – цитирует агентство сообщение суда.

Дело Маркива: суд и возвращение в Украину

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркива. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

24 октября на предыдущем заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.

3 ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.

4 ноября Маркив прибыл в Киев.

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Автор: УНИАН