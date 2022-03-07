Нежелание Путина прекратить огонь "затруднило" их переговоры.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не ожидает в ближайшие недели прекращения войны в Украине путем переговоров.

Об этом пишет AP.

Он сказал президенту России Владимиру Путину, что любой реальный диалог должен следовать за прекращением огня, но тот отказался от этого.

"Я не думаю, что в ближайшие дни и недели будет найдено действенное решение путем переговоров", - сказал Макрон на форуме в Пуасси.

По его словам, Путин совершает "историческую ошибку", когда ведет войну против "братьев" украинцев. Также он подчеркнул необходимость уважать народы всех стран "и следить за тем, чтобы ни одна нация, ни один народ не были унижены", в том числе россияне.

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