В частности, речь идет о военной, экономической и гуманитарной поддержке.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поддержку Украине для изменения ситуации на фронте к лучшему.

Об этом президент Франции сообщил в соцсети Facebook.

"Еще не умерла Украина. Вы можете рассчитать на братство Европы, чтобы Украина оставалась свободной", - подчеркнул Макрон.

"До возвращения мира в свободную и независимую Украину, пока необходимо, мы продолжим мобилизовать свои усилия. Гуманитарная, экономическая и военная поддержка, чтобы позволить украинским солдатам изменить к лучшему ситуацию на местах в условиях нападений российской армии", - заявил президент Франции.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Макрон вместе с премьер-министром Италии Марио Драги, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и канцлером Германии Олафом Шольцем посетили Украину, и в частности, побывали в опустошенном российской оккупационной армией городе Ирпень.

Ранее сегодня о поддержке Украины заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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