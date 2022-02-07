Президенты обсудили текущие дипломатические усилия.

Президент США Джозеф Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг наращивания российских сил вдоль границы с Украиной.

Об этом говорится в официальной заявлении Белого дома.

"Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили текущие дипломатические усилия и усилия сдерживания в ответ на продолжение военного наращивания России на границах Украины", - говорится в сообщении.

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"Они договорились, что их команды будут оставаться на связи и продолжать консультации с союзниками и партнерами, включая Украину", - заявили в Белом доме.

Напомним, ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать военные действия против Украины в любой день, а нападение может иметь разные формы.

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