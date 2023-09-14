После задержания экс-чиновника судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-руководителя госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина", который подозревается в присвоении и легализации почти полмиллиарда гривен. По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о бывшем главе Министерства здравоохранения Максиме Степанове, который руководил полиграфкомбинатом с 2011 по 2016 годы.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, соответствующее ходатайство детективов следственный судья ВАКС поддержал 13 сентября.

"Суд согласился с доводами прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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В САП также уточнили, что после задержания экс-чиновника и доставки его к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Дело Степанова

Как сообщал УНИАН, в конце июля украинские правоохранители вместе с европейскими коллегами разоблачили на присвоении и легализации почти полмиллиарда гривен семерых человек.

По данным следствия, экс-директор ГП "Полиграфкомбинат" закупал расходные материалы для изготовления документов (в частности паспортов для выезда за границу) не напрямую у производителей, а через ему компанию, зарегистрированную в Эстонии. Таким образом цены завышались в 4-6 раз, а эстонская фирма-прокладка "наварила" около полумиллиарда гривен. После этого эти деньги переводились на счета других компаний и легализовывались.

Такая схема действовала в течение 2013-2016 годов, когда ГП "Полиграфкомбинат "Украина" возглавлял Максим Степанов.

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