Кандидат на должность призывает оценивать работу министров после того, как они проработают хотя бы первые 100 дней.

Кандидат на должность министра здравоохранения, заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко заверяет, что он готов отвечать за свои действия на новой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления с трибуны парламента, который рассматривает вопрос о его назначении на должность министра.

"Я готов отвечать за свои действия на посту министра здравоохранения Украины. Я не могу отвечать и делать ремарки о том, что я что-то "разрушил", "не побывал", не будучи главой профильного ведомства. Давайте оценивать работу министров после того, как они проработают хотя бы первые 100 дней", - сказал Ляшко.

Кадровые ротации в Минздраве

18 мая Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

19 мая в парламент поступило представление премьер-министра Украины о назначении заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения.

19 мая на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ляшко пообещал, что провакцинирует в летний период 5 млн украинцев, то есть будет проведено 10 млн прививок.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении трех министров, в частности кандидатуру Ляшко, и проведет внеочередное заседание.

Перед заседанием "Слуги народа" первый заместитель фракции Александр Корниенко отметил, что если Ляшко не выполнит обещание о прививках за лето 5 млн украинцев, то уйдет в отставку.

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Автор: Татьяна Поляковская