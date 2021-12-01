Также Лукашенко в разговоре с пропагандистом Киселевым "обсудил" Александра Турчинова.

Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского "случайным человеком во власти". Так же он высказался об в.и.о. президента в 2014-м Александре Турчинове.

Об этом шла речь в разговоре с одиозным кремлевским пропагандистом Дмитрием Киселевым.

"Перед началом войны на Донбассе, вы помните, был Саша Турчинов, бывший комсомольский работник, по вероисповеданию, кажется, протестант и все такое. Я его хорошо знал, и мы с ним тогда встречались. Я его знал еще, как человека. Ну, какой он политик?! Он просто человек, который случайно попал в эту заворушку", - рассказывает Лукашенко.

Тогда Киселев его перебил и уточнил, что Турчинов был комендантом Майдана и "возглавлял госпереворот". Затем пропагандист Путина продолжил, что, мол, Турчинов "начал войну на Донбассе".

Лукашенко на это только ответил: "Вам виднее, вы там работали. Это факты. Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек".

"И Володя Зеленский сегодня оказался абсолютно случайным человеком, хотя он глава государства и все такое", – добавил скандальный политик.

Как писал УНИАН, в интервью пропагандистским СМИ РФ Александр Лукашенко заявил, что считает Крым "де-юре" и "де-факто" российской территорией. Также непризнанный Западом "президент" Беларуси уточнил, что намерен посетить оккупированный полуостров в ближайшее время.

Война на востоке Украины

Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войска Крыма.

Подконтрольные Кремлю провокаторы начали подстрекать местное население и сами участвовать в пророссийских акциях.

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Вскоре управляемые российскими спецслужбами "протесты" переросли в захват зданий органов местного самоуправления и закончились провозглашением "республик", легитимность которых признает только Москва и ее близкие сателлиты.

За оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей США и ЕС ввели ряд санкций против Кремля.

Сам Путин причастность своей страны к решению конфликта на Донбассе отрицает, утверждая, что российских войск в ОРДЛО "нет".

При этом Россия пытается склонить Украину к прямым переговорам с боевиками, заявляя, что является только "третьей стороной", чтобы снять с себя ответственность за начатую агрессию и избежать ужесточения санкций.

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Автор: Яна Ставская