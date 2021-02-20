Именно 20 февраля в Украине отмечают годовщину расстрелов людей во время событий Евромайдана.

Сегодня, 20 февраля, в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни зажгли Лучи достоинства.

Об этом сообщает 24 канал.

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Именно 20 февраля в Украине отмечают годовщину расстрелов людей во время событий Евромайдана.

По словам организаторов, лучи света символизируют души погибших. А именно, свет одолевает тьму, самопожертвование ценой жизни во имя жизни.

Впервые проект представили к первой годовщине расстрелов на Майдане. Тогда лазерные лучи светили с улиц Институтской, Михаила Грушевского, с Майдана Независимости – из тех мест, где погибли герои Небесной Сотни.

Акцию дополняет мультимедийная составляющая. Все, кто пришли почтить память погибших майдановцев, получили возможность услышать музыку Романа Коляды. Ее он написал специально для проекта "Характеры Достоинства".

На Майдані Незалежності запалюють "Промені Гідності", які символізують душі загиблих учасників Революції Гідності pic.twitter.com/mZulbeSgf2 — НВ (@tweetsNV) February 20, 2021

Кроме того, в выставочном павильоне музея Майдана "Куб" транслируют видеоролики "Характери Достоинства" – истории о Героях Небесной Сотни, записанные из уст их родных.

Революция Достоинства

Протесты начались 21 ноября 2013 года. Это была реакция на решение власти о приостановке процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

18 – 21 февраля произошли расстрелы на Майдане.

22 февраля отстранили тогдашнего президента Виктора Януковича и назначили досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года.

Во время противостояния погибли 82 человека, более 600 получили ранения.

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Автор: УНИАН