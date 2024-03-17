Спикер прокомментировал свою отставку.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лыховий объявил, что уходит с этой должности.

"Со вчерашнего дня я уже не начальник отдела связей с общественностью и не спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", где обстановка так же тяжелая, но контролируемая - благодаря усилиям каждого солдата и офицера, который тянет эту адскую фронтовую лямку", - написал Лыховий.

Он также поблагодарил членов команды, командование, предшественников и военных с которыми проходил службу на этой должности.

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"Это была очень ответственная и изнурительная работа без выходных, где почти нет времени на сон. Мы с нашей небольшой командой из Управления по связям с общественностью зашли в коммуникации ОСУВ на одном из относительно горячих отрезков этого этапа большой войны. Поставленные задачи выполнили, пусть это и была должность для значительно более высокого звания, чем мое пиджачно-капитанское", - отметил Лыховий.

Кроме того, экс-спикер отметил, что возвращается к выполнению повседневных обязанностей как офицер Управления по связям с общественностью ВСУ. Напомним, об увольнении еще одного спикера - Воздушных сил - Юрия Игната стало известно накануне.

Что известно о Дмитрии Лыховие

Дмитрий Лыховий в гражданской жизни был основателем и главным редактором украинского интернет-издания "Новинарня". В ноябре прошлого года мобилизовался в ряды ВСУ. Получил воинское звание "капитан".

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