В частности, будет проведен аудит логистики, изучены жалобы на ремонт техники, проведен аудит изготовления дронов и строительства фортификационных сооружений.

Новоназначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский способен перезагрузить армию, хотя быстро этот процесс не произойдет. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко.

"Перезагрузить армию за мгновение мы точно не сможем. Генерал Сырский - очень харизматичная и твердая натура. Первое предложение, которое он подал президенту, это сделать аудит. Он зашел со своей очень мощной командой... Александр Станиславович такой человек, что он добьется и перевернет все с головы на ноги, но будет порядок", - отметил он.

Он также подробно рассказал о направлениях аудита в армии, которые инициировал Сырский.

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Во-первых, это аудит системы мобилизации, в частности анализ с точки зрения мобилизационного ресурса работников сектора безопасности - МВД, Национальная гвардия, пограничники, СБУ и другие правоохранительные органы.

"Это аудит, который открывает возможность брать на войну, в воинские части ребят, например, из Патрульной полиции. А там очень мотивированные ребята, потому что в Патрульной полиции большинство ветеранов, которые прошли еще АТО в 2014-2016 годах", - отметил Горбенко.

Во-вторых, должен быть аудит логистики, отметил депутат, вспомнив в этом контексте заявление президента Зеленского о наличии на складах 26 тысяч дронов, которые никак не могли доехать до фронта.

Кроме того, будут детально изучены жалобы командиров на ремонт техники.

"Если в ремонте работают безрукие, которые могут только красить привезенные из-за границы танки, а ребята потом месяц-полтора в рембате его дорабатывают, то так не должно быть. Ребята рассказывают, что им приходится выходить на "ноль" и искать запчасти в подбитых танках, чтобы только наш танк поехал", - отметил депутат.

Кроме того, нужен аудит по изготовлению боекомплекта и дронов.

"Есть же случаи, что у нас три-четыре месяца дронов нет, а потом на пятый месяц навалили. Но война продолжается каждый день. И вот за этим должны следить департаменты, которые работают в ВСУ и Минобороны", - отмечает депутат.

Кроме того нужен аудит фортификационных сооружений. В частности, отметил депутат, есть много коммунальных предприятий, где люди забронированы, где есть техника. И таких людей можно привлекать к строительству этих сооружений.

"Там, где действительно горячо, - пусть работают военные, и у нас есть специальные инженерные полки, которые имеют бронированные экскаваторы. Если в бригадах мы создали роты БПЛА, то точно уже должны быть роты, которые строят фортификационные сооружения. Чтобы они могли делать это самостоятельно", - отметил он.

Назначение Сырского главнокомандующим ВСУ

Президент Владимир Зеленский 8 февраля этого года подписал указ, которым уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Залужный был главнокомандующим украинской армии с 2021-го. На эту должность глава государства назначил Сырского.

В конце февраля украинский лидер подробно объяснил, почему решился на увольнение Залужного. По словам Зеленского, кадровая смена, в том числе связана с перезагрузкой военного командования. Он подчеркнул, что граждане Украины должны упускать бюрократию, поскольку "у нас нет другого шанса".

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