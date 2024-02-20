Там добавили, что после успешной работы украинской ПВО, РФ значительно уменьшила количество авиаударов на фронте.

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции в районе Авдеевки после захвата населенного пункта. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона.

"Определенные попытки штурмов с их стороны наблюдаются, но это другая тактика, чем была задействована в Авдеевке. Это тактика малых штурмовых групп с применением небольшого количества бронетехники. Однако, это уже другие условия, другое поле. И здесь у наших защитников немного больше преимуществ на открытой местности. Таким образом, за минувшие сутки здесь было отбито 9 атак противника", – сказал Лыховий.

Он также добавил, что здесь речь идет не о полноценном продолжении российского наступления, а разведке боем. Кроме того, Лыховий прокомментировал строительство украинской линии обороны на этом направлении.

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"Там есть несколько эшелонов обороны, они подготовлены. Информация о качестве этой фортификации является закрытой, потому что мы не хотим помогать противнику", – рассказал спикер ОСГВ "Таврия".

По словам Лыховия, РФ также заметно сократила использование авиации по линии фронта на Авдеевском направлении.

"За минувшие сутки противник сократил использование авиации, он нанес лишь два авиаудара на всей протяженности операционной зоны "Таврии". Это не идет ни в какое сравнение с тем, что было на прошлой неделе. Тогда эти числа достигали 73-х ударов за сутки, регулярно были от 50 до 70", - заявил спикер.

Причиной Лыховий называет успешную работу Сил обороны по уничтожению российских самолетов.

"Надо смотреть на продолжение этой тенденции, не знаю, совпадение ли это с успешной работой нашей противовоздушной обороны на восточном направлении, когда были одна за другой поражены несколько российских "сушек", в том числе и тех, которые применяют КАБы – управляемые авиабомбы", – подытожил Лыховий.

Ситуация на фронте остается сложной: важные новости

20 апреля стало известно о очередное военное преступление Москвы. Российские военные расстреляли украинских бойцов, взятых в плен в районе Работино Запорожской области. События проходили 18 февраля, когда оккупанты наступали на село.

По словам пресс-секретаря Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, Россия усилила разведку. Так что существует риск, что Москва готовит новый массированный удар по Украине.

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