Глава российского МИД не смог ответить, стабилизируется ли ситуация после 20 февраля.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в РФ знают, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля, когда завершатся совместные учения в Беларуси.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что не знает, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля. По его словам, процесс деэскалации якобы зависит "не от РФ".

"По 20 февраля вопрос не ко мне. 20 февраля заканчиваются наши учения ("Союзная решимость" - УНИАН), как это и было объявлено. Закончится ли 20 февраля эскалация (вокруг Украины - УНИАН), я не знаю, потому что не мы ее раздуваем, не мы этим занимаемся", - заявил Лавров.

По его словам, Россия "сама будет решать, как и какими средствами ей будет обеспечивать свою безопасность".

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия стянула к границам Украины более 150 тысяч вооруженных военных.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском пограничье.

Более того, генсек НАТО заявил о наращивании наступательных позиций россиян вдоль украинской границы: "... мы не видели никакого отвода российских сил. И конечно, это противоречит сообщениям о реальных дипломатических усилиях. Будущее покажет, будет ли происходить российский отвод. Мы очень внимательно отслеживаем, что делает Россия в Украине и возле нее. Мы видели, что они увеличили количество войск и еще больше войск на пути. Россия сохраняет потенциал полномасштабного вторжения в Украину без какого-либо времени на предупреждение".

Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".

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