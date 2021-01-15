12 января в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал итоги недавней встречи советников лидеров стран "нормандской четверки".

Соответствующий комментарий он предоставил в Twitter во время часа общения с пользователями.

"Прорывов не было, но атмосфера разговора была немного лучше, чем на предыдущих встречах", - написал Кулеба.

Переговоры советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине

12 января в Берлине в ведомстве канцлера Германии состоялись переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки". Украину на встрече представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, РФ - заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Козак.

Предыдущая встреча советников руководителей Украины, Франции, ФРГ и России состоялась 11 сентября 2020 года.

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Автор: Олег Давыгора