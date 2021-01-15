Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал итоги недавней встречи советников лидеров стран "нормандской четверки".
Соответствующий комментарий он предоставил в Twitter во время часа общения с пользователями.
"Прорывов не было, но атмосфера разговора была немного лучше, чем на предыдущих встречах", - написал Кулеба.
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Переговоры советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине
12 января в Берлине в ведомстве канцлера Германии состоялись переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки". Украину на встрече представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, РФ - заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Козак.
Предыдущая встреча советников руководителей Украины, Франции, ФРГ и России состоялась 11 сентября 2020 года.
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