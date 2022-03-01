Специалисты планируют "выжать все пропутинское из мировой политики, экономики и бизнеса".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил украинским дипломатам работать над депутинизацией мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

Глава МИД подчеркнул, что украинская дипломатия "обеспечивает надежный тыл для наших военных".

"Сегодня я поручил всем нашим посольствам, всем нашим генеральным консульствам за границей делать две простые вещи: первое - это работать над тремя ключевыми задачами дипломатии в этой войне - оружие, санкции, гуманитарная помощь. Но второе, и на это наши дипломаты тоже будут находить время, - они должны работать над депутинизацией мира. Вычистить путинских агентов, путинское видение политики, экономики, бизнеса отовсюду. Я убежден, что это дело чести для наших партнеров, дело совести и дело морали поддержать нас в этом желании, в этом стремлении ", - подчеркнул Кулеба.

При этом, министр выразил убеждение, что "имея таких мужественных воинов, такую масштабную поддержку мира, мы заставим захватчиков убраться с нашей земли".

"Для Украины-это настоящая народная война, и Путин никогда не сможет нас сломать. Мы будем стоять до победы. Иногда иностранные журналисты, коллеги министры спрашивают меня, верю ли я в украинскую победу? Я всегда им отвечаю, что я не просто верю в нее, я в ней абсолютно уверен", - подчеркнул Кулеба.

Также Кулеба заявил, что Украина должна продолжать сопротивление. "Ничто нас не должно сломать. Первой сломается система Владимира Путина", - сказал Кулеба.

Он отметил, что сейчас ведется работа над введением санкций и полной изоляции России в мире.

"Вы видите, как усиливается международная изоляция Москвы. Все российское вчера стало токсичным в мире, а сегодня оно стало варварским", - добавил Кулеба.

"Крупные компании мира массово разрывают контракты с российским бизнесом, закрываются представительства на российской территории, закрываются магазины, рестораны, закрывается доступ к всемирных сервисов. По сути, то, что сейчас происходит, - это депутинизация мира. Это и есть смысл того процесса, который развернулся сейчас", - подчеркнул Кулеба.