Министр подчеркнул, что Украина теперь еще лучше подготовлена к любым сценариям.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба получил от госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена дополнительную информацию и оценки по агрессии России.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Благодарен госсекретарю США Энтони Блинкену за дополнительную информацию и оценки относительно агрессивных намерений РФ", - написал он.

Министр подчеркнул, что Украина теперь еще лучше подготовлена к любым сценариям.

"Украинская и американская дипломатии не покладают рук ради защиты Украины. США решительно стоят на стороне Украины", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, Кулеба в составе делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским участвует в Мюнхенской конференции по безопасности.

На полях конференции Кулеба проводит двусторонние встречи с министрами иностранных дел ряда зарубежных государств.

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