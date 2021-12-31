Глава МИД отмечает, что если страны Запада пошатнутся и выберут политику умиротворения России, то Украина продолжит защищаться от российской агрессии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам Запада по поводу угроз продолжения российской агрессии против Украины.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и собственное будущее", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря с помощью закрытого канала видеосвязи состоялись переговоры президентов США и РФ. Во время разговора Джо Байден предупредил Владимира Путина о серьезных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

Читайте такжеНад частью Украины пролетел американский самолет-разведчик: раскрыта цель миссииПосле переговоров советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отказался идти на уступки Путину о перспективах вступления Украины в НАТО. Также Салливан заявил, что США окажут Украине дополнительную оборонную помощь.

9 декабря состоялся телефонный разговор Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. По итогам разговора в Белом доме заявили, что Байден поддержал принцип "не согласовывать никаких решений и не проводить обсуждений об Украине без участия самой Украины".

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

30 декабря Байден во время телефонного разговора с Путиным призвал снизить напряжение в отношениях с Украиной и предупредил о готовности решительно отреагировать в случае вторжения российских войск в Украину.

Дипломаты США и России 10 января в Женеве проведут переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности в отношении Украины.

На 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, 13 января должна состояться многосторонняя встреча в рамках ОБСЕ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в 2022 году украинские военные пройдут учения в 13 странах.

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