На обучение будет направлено 167 военнослужащих и работников ВСУ.

В 2022 году украинские военные пройдут обучение в военных учебных заведениях 13 иностранных государств.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, соответствующий приказ подписал министр Алексей Резников.

Документом предусмотрено, что в 2022 году на обучение будет направлено 167 военнослужащих и работников ВСУ в 13 стран. При этом отмечается, что отбор кандидатов, отвечающих требованиям, продлится до 28 января 2022 года.

По словам Резникова, подобные программы являются важным вкладом наших международных партнеров в профессиональное развитие наших военных на всех уровнях управления.

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"Благодаря нашим международным партнерам, наши военные имеют возможность повышать квалификацию в лучших профильных вузах и учебных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже в Украине. Наши военные смогут пройти такие учения в Британии, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии", – сообщил Резников.

Министр также отметил, что для создания целостной системы подготовки и дальнейшего эффективного использования профессионального персонала Вооруженных Сил Украины, в 2021 году разработан и утвержден ряд документов, которые позволят приобрести военными специалистами новые компетенции.

В частности, речь идет о Концепции военной кадровой политики Министерства обороны на период до 2025 года. Ее реализация позволит создать комплексную, эффективную, экономически целесообразную и обоснованную систему обеспечения войск профессионально подготовленными, с высокими морально-деловыми качествами военнослужащими, способными качественно решать сложные военно-профессиональные задачи в мирное и военное время.

Как сообщал УНИАН, в начале 2021 года украинские воинские звания были переведены на коды военных рангов Североатлантического Альянса. Это стало еще одним шагом, обеспечивающим взаимосовместимость с вооруженными силами государств-членов НАТО.

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