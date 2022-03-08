В то же время, по словам министра, в ЕС до сих пор есть страны, которые скептически относятся к вступлению Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в отношении перспективы вступления Украины в Европейский Союз осталось пройти расстояние как "от Киева до Винницы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время онлайн-брифинга.

Кулеба признает, что в Евросоюзе до сих пор есть страны, которые скептически относятся к членству Украины.

"Ситуация изменилась. Я пока что не буду говорить о том, какие конкретно страны сейчас занимают скептическую позицию, но некоторые из тех стран, которые были негативно настроены, теперь нас реально поддерживают. Некоторые все еще нет. Но ждите. На этой неделе будут серьезные новости, связанные с нашим членством в Европейском союзе", - заявил Кулеба.

"Мы с вами неделю назад, скажем так, были до вступления в ЕС примерно так как от Киева до Луны. А теперь наше вступление в ЕС - это примерно как от Киева до Винницы", - подчеркнул Кулеба.

Вас также могут заинтересовать новости: