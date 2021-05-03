По его словам, это нормальная международная практика.

Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов на основе принципа взаимности.

Читайте такжеПеред Пасхой в Украине уменьшилась суточная заболеваемость COVIDОб этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

"Мы установили два очень простых правила. Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов в Украине на основе принципа взаимности в отношении наших дипломатов заграницей. То есть если в стране Х вакцинировали наших дипломатов, то мы вакцинировали их дипломатов. Это нормальная международная практика", - отметил он.

Коронавирус в Украине - статистика 2 мая

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине было выявлено 5 тыс. 094 новых случаев COVID-19, от осложнений болезни скончались 160 человек.

За все время пандемии в стране на COVID-19 заболели 2 млн 083 тыс. 180 человек, умерли – 44 тыс. 596 человек.

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Автор: Людмила Жерновская