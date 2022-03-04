После начала войны украинский народ увидел, что все наоборот.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что до войны украинский народ считал НАТО силой, а Европейский Союз слабым и нерешительным, однако, на самом деле все вышло иначе.

Об этом он сказал во время телемарафона.

"После начала войны украинский народ увидел, что все наоборот. Что Европейский Союз имеет характер, имеет силу, применил безопасность, беспрецедентные санкции. Создал фонд специальный для финансирования Вооруженных сил. Дал нам перспективу членства и статус кандидата. А НАТО не может решить ничего", - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что это "та слабость, за которую Альянс расплатится".

В то же время, министр сообщил, что Украина продолжает сотрудничество с некоторыми странами-членами НАТО.

"Мы все равно остаемся сильными и продолжаем работать на двустороннем уровне с партнерами, для того, чтобы получить у них самолеты, средства противовоздушной обороны. Это страны-члены НАТО. Но это не Альянс как целостная структура. Война - это всегда время, когда маски сбрасываются, когда каждый проявляет свою сущность. И, к сожалению, мы все увидели, что НАТО не совсем такое, как украинский народ о нем думал", - признает Кулеба.

Война против Украины: