Министр требует от G7: ввести эмбарго на нефть, газ, уголь; закрыть все порты для российских судов и товаров; отключить всех российских банков от SWIFT.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "бучанская резня" была преднамеренной, россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Бучанская резня была преднамеренной. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и изгнать. Я требую новых разрушительных санкций от G7 уже сейчас", - отметил Кулеба.

В частности, министр требует эмбарго на нефть, газ, уголь; закрытия всех портов для российских судов и товаров, отключения всех российских банков от SWIFT.

Освобождение Бучи: что известно

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.

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