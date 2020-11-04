Кроме того, режиссер упомянул и о Донбассе в неоднозначном контексте.

Российский режиссер Сарик Андреасян армянского происхождения написал еще одно письмо Зеленскому, в котором назвал необъективными обвинения, что он поддался российской пропаганде.

Ответ украинскому главе режиссеру армянин опубликовал в Instagram.

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Накануне президент заявил, что Адреасян, обвиняя Украину в поставках противнику Еревана Азербайджану «фосфорные бомбы», наслушался пропаганды из Москвы.

Андреасян поблагодарил Зеленскому за ответ на прошлое письмо и заметил, что сегодня обратится к украинскому президенту на «великом русском языке».

Он пояснил, что информацию о «бомбах» якобы из Украины получил непосредственно от так называемого «президента» Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Кроме того, режиссер упомянул и о Донбассе в неоднозначном контексте.

"Ты говоришь, что фосфорные бомбы – российский фейк, но разве ты не знаешь, что Араик Арутюнян (он поддерживает контакт с Путиным - УНИАН) не очень похож на Путина? Ты говоришь, что я не переживал за Донбасс, однако разве ты переживал, представляя сторону тех, кто на Донбассе убивал мирных жителей", – заявил Андреасян.

Что предшествовало

В первом письме Андреасян обвинил Зеленского в том, что Киев якобы поставляет фосфорные бомбы Азербайджану для уничтожения армянского населения. В связи с этим президент Украины написал ему длинное письмо, начинавшееся со слов: "Понимаю, Сарик, что это действительно болит", а потом посоветовал ему не поддаваться российской пропаганде, поскольку эта информация является неправдой в пользу Кремля.

Вскоре переписка президента и режиссера в сети высмеяли жесткими мемами. Граждане так и не поняли, кто такой Сарик, и почему его мнение так важно всей Украине.

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Автор: Яна Ставская