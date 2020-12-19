Владимир Зеленский отметил, что Рада быстро исправила ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламент за восстановление полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.

Зеленский поблагодарил депутатов "Слуги народа" и другие партии.

"Кроме бюджета, на этой неделе принят ряд важных законов. В частности, вернули полномочия НАПК. Как бы не старался один очень известный суд, НАПК сможет проверять декларации, в том числе и судей Конституционного Суда, а следовательно, ответственности за ложь и за незаконное обогащение никто не избежит. Хорошо, что парламент быстро исправил ситуацию", – отметил президент.

Конституционный кризис в Украине: что надо знать

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию, вызванную решением КСУ.

Венецианская комиссия раскритиковала данное решение Конституционного суда и посоветовала сохранить систему электронного декларирования чиновниками своих активов. Венецианская комиссия подготовила для Верховной Рады шесть предложений для разрешения кризиса, в частности, предлагала предусмотреть гарантии защиты судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК.

Также Венецианская комиссия подготовила 10 рекомендаций для внесения изменений в закон о Конституционном суде Украины. Среди прочего, предлагалось создать орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества.

15 декабря Верховная Рада приняла закон о восстановлении полномочий НАПК (№4470). Он направлен на подпись президенту.

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Автор: Олег Давыгора