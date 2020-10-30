Он также призвал представителей "Большой семерки" следить за работой Антикоррупционного совета, который должен собраться в ближайшее время.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами стран G7 заявил, что борьба с коррупцией в Украине является принципиальной позицией для действующей власти.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, основной темой встречи стали последние события, связанные с решением судей Конституционного суда, которое вызвало большой резонанс в обществе.

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Ермак проинформировал о вчерашнем срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и внеочередном заседании правительства с участием президента и принятых на них решениях.

«Была обеспечена бесперебойная работа реестров НАПК и было заявлено о том, что все антикоррупционные органы Украины, включая НАПК, НАБУ и другие, - они и будут работать», - подчеркнул он.

Ермак также рассказал, что еще вчера в ВР было направлено законопроект, который должен восстановить доверие к конституционному судопроизводству в Украине.

По его мнению, события в КСУ не прошли без внешнего вмешательства, поэтому он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут дать оценку ситуации. Руководитель Офиса президента убежден, что выход из нее будет найден.

«Для нас очень важно, чтобы все руководители, представители антикоррупционных органов знали позицию президента: мы сегодня выступаем действительно единым фронтом по защите тех реформ, которые мы провели и продолжаем проводить. Президент настроен очень решительно, и он не остановится на пути проведения реформ и борьбы с коррупцией, кто бы за этим ни стоял», - отметил Ермак.

Он также призвал представителей «Большой семерки» следить за работой Антикоррупционного совета, который должен собраться в ближайшее время, и реакцией всех представителей политических сил, «чтобы иметь реальную картину».

Временный поверенный в делах США Кристина Квин заверила, что «Большая семерка» готова помочь Украине в дальнейшем продвижении на пути реформ.

Также Ермак проинформировал послов о том, что идет активный диалог на уровне советников «нормандской четверки» в контексте подготовки в ближайшее время саммита лидеров стран «нормандского формата».

Скандальное решение КСУ: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил право НАЗК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Конституционный суд своим решением лишил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАЗК восстановить публичный доступ к Единому реестру электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Юлия Янкевич