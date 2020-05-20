"Все же держались за кресло": Зеленский отреагировал на критику со стороны Данилюка и Рябошапки

По словам президента, те люди утверждали, что не идут во власть, чтобы держаться за должности.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что критика деятельности главы государства со стороны бывших соратников является неуважением этих людей к самим себе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после завершения пресс-конференции.

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На вопрос о критике со стороны бывших членов его команды - экс-секретаря СНБО Александра Данилюка и экс-генпрокурора Руслана Рябошапки Зеленский ответил: "Это не только просто оскорбление, это, мне кажется, неуважение, и прежде всего это их неуважение к себе".

По словам Зеленского, те, кто уже ушел из его команды, перед выборами президента говорили, что присоединились, чтобы помочь победить.

Зеленский уточнил, что те люди утверждали, что не идут во власть, чтобы держаться за должности. "Я не хочу быть генеральным прокурором, говорил мне господин Рябошапка, я не хочу. Я ему говорил: Руслан, давай, надо... Он говорит: Окей, ради страны пойду, буду честным генеральным прокурором, но в любой момент скажешь мне, Володя, - уйду (с должности - УНИАН), мне есть чем заниматься. И все эти люди, о ком вы говорите, они все это говорили: нам не надо, мы тут не зарабатываем, ничего нет, и нас бизнес ждет...", - сказал Зеленский.

По его мнению, эти люди в первую очередь предали самих себя.

"Потому что любой человек, когда его увольняют, который говорил: Я не держусь за кресло... Я никого здесь, Вова, не расставлял, здесь моих нет. А потом вся вертикаль - "их нет"... Так это люди, это их неуважение прежде всего к себе, потому что – что же такое? То есть, политика интересна, то есть, все же держались за кресло", - заявил Зеленский.