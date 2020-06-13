"Я ожидаю от вас прогнозов и решений": Зеленский вновь требует объяснений от Кабмина по увеличению количества случаев COVID-19

В Украине третий день подряд наблюдается увеличение количества подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, в частности, за последние сутки выявлено 753 новых больных, что стало «антирекордом» с начала пандемии.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Кабинета министров прогнозов и решений в связи с увеличением в последние дни количества выявленных случаев COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, сегодня он собрал представителей Кабинета министров и правоохранительных ведомств на селекторное совещание, чтобы владеть самой свежей информацией о распространении заболевания и о средствах предотвращения этого при адаптивном карантине.

Глава государства выразил обеспокоенность по поводу увеличения в Украине количества больных COVID-19.

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«Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину, и ожидаю от вас прогнозов и решений», - сказал Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывают повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что причины для паники нет, но есть «колокольчики», которые требуют реакции. Он предложил определиться с моделью усиления контроля мер адаптивного карантина.

«Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом министров», - отметил Зеленский.

В свою очередь Шмыгаль отметил, что международный опыт показывает действенность административной ответственности.

Вместе с тем председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решения о взыскании штрафов на общую сумму 4,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине третий день подряд наблюдается увеличение количества подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, в частности, за последние сутки, 12 июня, выявлено 753 новых больных COVID-19, что стало «антирекордом» с начала пандемии.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 30 тыс. 506 человек, умерли - 880, выздоровели - 13 тыс. 976.

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