Кабмин оперативно отреагировал на вызовы коронакризиса – Шмыгаль

Премьер проводит пресс-конференцию, посвященную 100 дням работы нового правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Кабинет министров оперативно отреагировал на вызовы кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, и осуществил поддержку тем, кто в ней нуждался больше всего.

Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства.

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«Мы осуществили быструю поддержку людей, микро- и малого бизнеса. Без затягивания времени были приняты все решения по повышению пенсий, по индексации пенсий, были приняты решения по сокращению сроков регистрации безработных, начислениям и выплатам помощи по безработице, увеличению сумм для физических лиц – предпринимателей, у которых есть дети», - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, правительство выделило 9 млрд грн на выплаты безработным, еще 5 млрд грн – на помощь по частичной безработице, а на повышение пенсий было направлено 28 млрд грн. Также он напомнил, что после изменений в государственном бюджете на этот год сформирован фонд по борьбе с коронавирусом и его последствиями общим объемом 65 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Кабинет министров на своем заседании утвердил правительственную программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 «Экономическое восстановление». Согласно программе, Кабмин прогнозирует, что в 2020 году валовой внутренний продукт Украины может сократиться на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

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