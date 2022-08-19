Такое решение принято сегодня правительством.

Правительство продлило до 31 декабря 2022 года карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Продлен режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2022 г. для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины путем внесения изменений в распоряжение КМУ от 25.03.2020 № 338 "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации". Продлен карантин до 31 декабря 2022 г. на всей территории Украины", - написал он.

По его словам, такое решение принято сегодня правительством.

Как сообщал УНИАН, карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали. Последний раз Кабмин в мае принял решение о продлении в Украине карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года.

Как сообщал УНИАН, 10 августа пресс-служба Министерства здравоохранения заявила, что в Украине за последний месяц заметно увеличился уровень заболеваемости COVID-19.

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