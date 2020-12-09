В Организации призвали удвоить усилия в борьбе с коррупцией.

Постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Дафина Герчева заявила о росте коррупции в период пандемии коронавирусной болезни.

Об этом говорится в ее заявлении по случаю Международного дня борьбы с коррупцией 2020, которым располагает УНИАН.

«К сожалению, за время нынешней пандемии COVID-19 коррупция выросла, ведь появились новые возможности для злоупотреблений из-за слабых механизмов контроля и недостаточной прозрачности, а средства не доходили до людей в тот момент, когда они были наиболее необходимы. Такие преступные действия достаточно губительны и при обычных условиях, однако наносят особый вред стране и ее гражданам во время кризиса», - подчеркнула Герчева.

Она отметила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что нужно действовать всем вместе, чтобы положить конец коррупции, «останавливая теневые финансовые потоки и оффшорные сделки, разоблачая корыстные интересы для получения выгоды через тайные заговоры и коррупцию, и внимательно следя за тем, как тратятся ресурсы на национальном уровне».

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«Ни одна страна не может указывать только на другие страны как на коррумпированные. Коррупция - это повсеместное явление, которое касается всех стран, как богатых, так и бедных. Вот почему важной составляющей развития страны является построение необходимых институтов и правовых основ для предотвращения и противодействия коррупции, чтобы она не имела никаких шансов поднять свою уродливую голову», - говорится в заявлении.

Также в нем отмечается, что не существует быстрого решения, которое бы позволило раз и навсегда избавиться от коррупции, однако гражданская бдительность и нетерпимость к коррупции - одни из самых эффективных способов преодолеть ее.

Герчева призвала удвоить усилия в борьбе с коррупцией.

Отчет генпрокурора о борьбе с коррупционными преступлениями:

9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что за 8 месяцев ее пребывания в должности система органов правопорядка разоблачила 7 тысяч 748 коррупционных преступлений.

Как заявила Венедиктова, почти на 40% увеличилось количество направленных в суд уголовных производств с обвинительными актами – 1 764 против 1 291 за аналогичный период прошлого года.

По словам Венедиктовой, более чем на 10% увеличилось количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений – 2 937 человек: 923 работника правоохранительных органов и 165 депутатов всех уровней.

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Автор: Виталий Саенко