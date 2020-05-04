Нардеп Новинский заявил, что вылечился от коронавируса
19:21, 04 мая 2020Политика
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О положительном тесте на COVID-19 у нардепа стало известно в середине апреля.
Новинский сообщил о выздоровлении / УНИАН
Народный депутат Вадим Новинский, у которого ранее диагностировали коронавирус, заявил, что уже вылечился.
Об этом он написал на странице в Facebook.
По его словам, сегодня был получен отрицательный результат теста на коронавирус.
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"После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров. Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня - молитвами и добрым словом. Слава Богу за все! Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом", - написал нардеп.
О том, что Новинский заразился коронавирусом, стало известно 15 апреля. Накануне этого он встречался с митрополитом УПЦ Московского патриархата Онуфрием.
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