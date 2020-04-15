Больной COVID-19 Новинский накануне встречался с Онуфрием (фото)
15:47, 15 апреля 2020Политика
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Новинский лично передал 850 тысяч медицинских масок, которые планируют бесплатно раздавать прихожанам во время пасхальных богослужений.
Сегодня у народного депутата Вадима Новинского обнаружили COVID-19 / news.church.ua
Больной коронавирусом народный депутат Вадим Новинский 14 апреля встречался с митрополитом УПЦ МП Онуфрием.
Об этом сообщает пресс-служба церкви.
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Новинский лично передал 850 тысяч медицинских масок, которые планируют бесплатно раздавать прихожанам во время пасхальных богослужений.
«Все эти маски мы передадим в наши епархии, и они будут передавать их людям, которые нуждаются сегодня в такой помощи для борьбы с болезнью», – ответил Онуфрий.
Как сообщал УНИАН, сегодня у народного депутата Вадима Новинского обнаружили COVID-19. По словам Новинского, он чувствует себя нормально, у него нет никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Также компьютерная томография легких не обнаружила отклонений от нормы.
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