48 народных депутатов обжаловали отдельные пункты постановления Кабмина №641 от 22 июля прошлого года в части ограничения предоставления медицинских услуг медицинскими учреждениями.

Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела по обжалованию "карантинного" постановления Кабмина в части установления запрета на предоставление некоторых медицинских услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Большая палата Конституционного суда на пленарном заседании начала рассмотрение представления 48 народных депутатов, в котором они оспаривают отдельные пункты постановления Кабмина №641 от 22 июля прошлого года в части ограничения предоставления медицинских услуг медицинскими учреждениями.

Следует отметить, что на заседание суда не явились ни представители субъекта представления - народные депутаты, ни представитель Кабмина.

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Как указал в своем выступлении судья-докладчик по данному делу Виктор Городовенко, "48 народных депутатов обратились в Конституционный суд с ходатайством признать неконституционными положения подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета министров "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 "от 22 июля 2020 года №641 с изменениями".

Согласно этому постановлению, в Украине были запрещены плановые мероприятия по госпитализации, кроме медицинской помощи для рожениц, новорожденным, пациентам с онкологическими заболеваниями паллиативной медицинской помощи в стационаре, плановой медицинской помощи медицинскими учреждениями национального уровня, которые предоставляют высокоспециализированную медицинскую помощь. Также разрешено проведение других плановых и срочных мероприятий по госпитализации, если их перенесение угрожает жизни пациента.

"По мнению народных депутатов, введение такой избирательности означает, что медицинскую помощь будут оказывать не во всех случаях, и это вводит выборочный подход к оказанию медицинской помощи, то есть нарушена статья 64 Конституции, которая гарантирует равное право на доступ к медицинской помощи. Также авторы представления считают, что нормы постановления Кабмина противоречат предписаниям части 1 и 2 статьи 24, части 1 и 2 статьи 42, статьи 43, части 1 и 3 статьи 49, статьи 64, части 1 статьи 92 Конституции Украины ", - сказал судья- докладчик.

Городовенко отметил, что суд будет рассматривать это дело в закрытом режиме, после этого будет принято решение, которое обнародуют на сайте суда.

Карантин в Украине: обжалование в КСУ некоторых ограничений

9 декабря 2020 г. Конституционный суд открыл производство по представлению 48 народных депутатов относительно некоторых положений постановления правительства о введении в Украине карантина.

В частности, депутаты обжаловали положение постановления, которым предусматривался запрет на проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации.

Среди авторов представления - народные депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский, Даниил Гетманцев, Богдан Яременко, Андрей Клочко.

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Автор: Дмитрий Хилюк