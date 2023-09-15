Он заявил, что является "украинцем в душе, украинцем по сути".

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич заявил, что никогда не согласится на обмен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал представителям СМИ в перерыве судебного заседания, на котором ему избирают меру пресечения. Судебные заседания решено проводить в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала сторона обвинения и судья поддержал.

Общаясь в перерыве заседания с прессой Шуфрич ответил на вопрос, согласится ли он на обмен, как это было с его коллегой - бывшим народным депутатом Украины, предателем Виктором Медведчуком.

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"Я надеюсь до этого никогда не дойдет. Я никогда не соглашусь на обмен. Я гражданин Украины... Я абсолютно убежден в абсурдности обвинения", - отметил Шуфрич.

Он заявил, что является "украинцем в душе, украинцем по сути". "Возможно я внешне себя не раскрашиваю, но в сердце всегда был украинцем. И 24 февраля, имея возможность уехать в любую страну мира, я остался в Украине", - добавил он.

Начало заседания трижды переносили из-за отсутствия Шуфрича в суде. Рассматривать дело начали в 18:15, после того, как нардеп пришел в Печерский районный суд Киева, где рассматривается его дело.

Дело Шуфрича

Сегодня, 15 сентября, СБУ пришла с обысками к Шуфричу. Впоследствии в СБУ сообщили, что Шуфрич получил подозрение в государственной измене. Отмечалось, что правоохранители собрали доказательную базу об антиукраинской деятельности нардепа.

Согласно сообщению, материалы расследования, проведенного совместно с Государственным бюро расследований и Офисом генерального прокурора, свидетельствуют, что Шуфрич "тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого - координация российской агентуры в Украине".

В СБУ напомнили, что Сивкович сбежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для осуществления подрывной деятельности против Украины. Отмечается, что именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, которого подозревают в государственной измене и которого задерживал лично глава Службы безопасности Василий Малюк.

По данным следователей, одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере.

"Он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство - якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне - якобы "один народ". Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе", - говорится в сообщении.

Напомним, Медведчука и 55 россиян обменяли на 215 азовцев и других украинских пленных.

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