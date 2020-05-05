"Без пересечения красных линий": Кулеба прокомментировал идею "консультативного совета" с ОРДЛО

Он отметил, что инициатива появилась до его назначения на пост главы МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал идею создания так называемого «консультативного совета» в политической подгруппе ТКГ в Минске, в состав которой хотят включить «представителей» ОРДЛО.

В интервью Радио НВ он отметил, что инициатива появилась до его назначения на пост главы МИД, однако он не против поиска новых форматов переговоров, если они не будут означать пересечение «красных линий» в отношении Донбасса.

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«Я всегда за то, чтобы мы искали пути выхода из тупиков, в которые заходят переговоры в тот или иной ситуации. Мы всегда должны искать новые форматы и инициативы, в то же время не пересекая "красных линий" относительно позиций Украины», - рассказал Кулеба.

В то же время министр рассказал, что во время видеоконференции с участием министров иностранных дел стран, участвующих в переговорах в нормандском формате, эта инициатива детально не обсуждалась - на этом вопросе, по словам Кулебы, останавливался только глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Есть форматы, которые взлетают; а есть такие, которые не взлетают. Есть форматы, которые изначально не взлетают, а потом взлетают, и наоборот. То есть это нормальные рабочие процессы. Я отношусь к этому как к рабочему процессу. Для меня главное, чтобы позиция Украины была крепкой и чтобы мы не заступали за "красные линии" нашего государства», - пояснил дипломат.

Отдельно Кулеба подчеркнул, что во время вчерашнего разговора между ним и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом вопрос «консультативного совета» не обсуждался.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Минске состоялось заседание ТКГ с участием руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Они договорились подписать решение ТКГ о создании в составе политической подгруппы Консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате». Подписание должно было состояться на следующем заседании в Минске 25 марта.

Позже издание «Зеркало недели» обнародовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, РФ, ФРГ, Францией и ОБСЕ. При этом по 10 представителей от Украины и ОРДЛО будут иметь право решающего голоса, а по одному представителю от РФ, Германии, Франции и ОБСЕ - право совещательного голоса.

Через несколько дней около 60 депутатов от «Слуги народа» призвали президента Владимира Зеленского не допустить создания Консультативного совета в политической подгруппе ТКГ в Минске.

25 марта заседание ТКГ состоялось в формате видеоконференции, и решение о создании Консультативного совета не принималось.

31 марта Ермак заявил, что идея создания Консультативного совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заверил, что договоренность о создании Консультативного совета при ТКГ никоим образом не легитимизирует ОРДЛО.