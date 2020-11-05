Глава МИД рассчитывает, что Верховная Рада примет необходимые решения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Украину ждут серьезные проблемы в отношениях с Западом, если кризис, порожденный Конституционным судом, не будет урегулирована быстро.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

По словам Кулебы, в связи с решением КСУ последняя неделя была очень драматичной, ведь международные партнеры Украины "были просто парализованы этим решением".

Как заявил Кулеба, если бы украинская власть не действовала быстро, то все угрозы, в частности о приостановке финансовой помощи Украине и функционирования безвизового режима с Евросоюзом просто "лавиной накрыли бы Украину".

"Мы были на грани серьезных системных проблем, порожденных одним-единственным решением Конституционного суда. Теперь лавину пришлось остановить, она не сошла. Наши партнеры увидели главное: это серьезность намерений президента и правительства по урегулированию всех этих проблем и сохранению антикоррупционной инфраструктуры. Но дальше нужно так же быстро решить уже эти проблемы на системной основе, а это возможно только через решение парламента", - сказал Кулеба.

Он отметил, что международные партнеры Украины призывают действовать быстро.

"Во-первых, если парламент не примет эти решения быстро, во-вторых, если Конституционный суд сохранит возможность так же разрушить другие важные реформы, как он это сделал с системой электронного декларирования, то у нас будет, откровенно вам скажу, очень серьезная, фундаментальная кризис доверия в отношениях с западными партнерами, и я совершенно четко и официально могу об этом заявить",- подчеркнул Кулеба.

По его словам, президенту и правительству удалось спасти доверие международных партнеров.

"И я очень рассчитываю, что народные депутаты, они так же будут чувствовать ответственность этого исторического момента и проголосуют за решения, которые позволят нам выйти из этого кризиса, не потеряв доверие в отношениях с партнерами, а наоборот, укрепив ее, показать, что все ключевые ветви власти готовы решительно и эффективно противодействовать любым попыткам разрушить реформы, остановить реформы, и разрушить доверие в наших отношениях с западными партнерами", - сказал Кулеба.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Виталий Саенко