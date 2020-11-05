Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Украину ждут серьезные проблемы в отношениях с Западом, если кризис, порожденный Конституционным судом, не будет урегулирована быстро.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.
По словам Кулебы, в связи с решением КСУ последняя неделя была очень драматичной, ведь международные партнеры Украины "были просто парализованы этим решением".
Как заявил Кулеба, если бы украинская власть не действовала быстро, то все угрозы, в частности о приостановке финансовой помощи Украине и функционирования безвизового режима с Евросоюзом просто "лавиной накрыли бы Украину".
"Мы были на грани серьезных системных проблем, порожденных одним-единственным решением Конституционного суда. Теперь лавину пришлось остановить, она не сошла. Наши партнеры увидели главное: это серьезность намерений президента и правительства по урегулированию всех этих проблем и сохранению антикоррупционной инфраструктуры. Но дальше нужно так же быстро решить уже эти проблемы на системной основе, а это возможно только через решение парламента", - сказал Кулеба.
Он отметил, что международные партнеры Украины призывают действовать быстро.
"Во-первых, если парламент не примет эти решения быстро, во-вторых, если Конституционный суд сохранит возможность так же разрушить другие важные реформы, как он это сделал с системой электронного декларирования, то у нас будет, откровенно вам скажу, очень серьезная, фундаментальная кризис доверия в отношениях с западными партнерами, и я совершенно четко и официально могу об этом заявить",- подчеркнул Кулеба.
По его словам, президенту и правительству удалось спасти доверие международных партнеров.
"И я очень рассчитываю, что народные депутаты, они так же будут чувствовать ответственность этого исторического момента и проголосуют за решения, которые позволят нам выйти из этого кризиса, не потеряв доверие в отношениях с партнерами, а наоборот, укрепив ее, показать, что все ключевые ветви власти готовы решительно и эффективно противодействовать любым попыткам разрушить реформы, остановить реформы, и разрушить доверие в наших отношениях с западными партнерами", - сказал Кулеба.
Конституционный суд против антикоррупционной реформы
- 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.
- В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.
- 28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.
- 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
- 28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
- Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
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