Подоляк отметил, что в российском министерстве вполне серьезно предложили ВОЗ передать Украине ультиматум не сопротивляться "военной операции".

Министерство иностранных дел России обратилось ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой повлиять на Киев, чтобы Украина не сопротивлялась "специальной военной операции".

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что именно в такой формулировке была подана просьба.

"От авторов "взять Киев за три дня". "Кокаиновые интеллектуалы" из российского министерства вполне серьезно предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам домой пришли насильники и убийцы, поэтому вы тихонько станьте к стенкам и ждите, пока они ограбят, побьют, изнасилуют. А потом займут часть вашего дома и будут там безунитазно бухать", - прокомментировал Подоляк.

Такие заявления он назвал "российским абсурдом и "дипломатической деменцией". По словам Подоляка, уже вскоре, в результате международной изоляции, Москва будет иметь контакт только с Беларусью, Эритреей и гуманитарными организациями".

"Впрочем, единственное, чем в ВОЗ могут помочь Кремлю, — это организовать должное коллективное психиатрическое обследование. И предложить программы адаптивной терапии. Безусловно, Киев может только приветствовать подобные лечебные мероприятия", — подытожил советник руководителя ОП.

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