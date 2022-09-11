Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что на 5-й встрече Ukraine Defense Contact Group (так называемом Рамштайн-5) закреплен курс на долгосрочную поддержку Украины.

Рост объемов помощи говорит о том, что Украина прошла путь в убеждении партнеров в способности не только отбить атаку россиян, но и отвоевать свою территорию.

После того, как это увидели и в это поверили, начали расти и пакеты помощи. Мы прошли эволюцию от получения противотанковых ракет и ПЗРК до помощи в виде ПВО и HIMARS. Кроме того, была проведена большая работа, ведь не все партнеры сразу понимают реальные потребности Украины в оружии.

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Возможно, некоторые страны продолжат придерживаться своей "осторожной позиции", но большинство партнеров были убеждены, что помощь Украине нужно наращивать. Сегодня же можно прогнозировать, что ее объемы будут расти и в дальнейшем.

Ведь понятно, что российская агрессия может никуда не исчезнуть. Поэтому нам нужно постоянное увеличение оборонных возможностей. То есть нам всегда надо быть сильными и готовыми к отражению вероятной атаки.

Также Рамштайн-5 для нас важен, во-первых, достижением договоренностей об увеличении количества украинских военных, которые будут учиться по программам НАТО и стран-партнеров. Во-вторых, созданием эшелонированной системы ПВО и оказанием помощи для перевооружения Украины: в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Все это необходимо для понимания, что нам нужно привлекать механизмы Ленд-лиза и Рамштайна, для того, чтобы обновлять и воздушные силы, и воздушную оборону.

Поэтому важно подчеркнуть, что последняя встреча Рамштайн-5 состоялась уже на фоне успешно продолжающегося контрнаступления ВСУ.

Знаковым событием в этом случае стал также визит в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена с четким заявлением о поддержке движения Украины по противостоянию агрессии РФ и освобождению территорий. Визит не случайно совпал с этими событиями.

Важный вывод заключается в том, что этот успешный прорыв украинских сил стал результатом всех раундов помощи и эффективного ее использования.

Ведь и системы HIMARS, и противокорабельные ракеты "Гарпун", и артиллерийские системы М-777, самоходная артиллерия — все это внесло вклад в то, что мы видим сегодня в сводках Генштаба.

Но, кроме оружия, конечно, важную роль играет тактика, стратегия на истощение противника, героичность украинских воинов и моральный дух украинских сил. В этом плане уже нет сомнений, что эта война войдет во многие учебники военной тактики и стратегии.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований