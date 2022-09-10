Украинские военные доказали, что кремлевское зло можно победить на поле боя, что предполагает корректировку военной стратегии.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что большие масштабы помощи Запада, которую получает Украина, и успехи украинских военных повлияли на приоритеты на поле боя.

Как отметил министр обороны, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5") закреплен курс на долгосрочную поддержку Украины.

"Между состоявшимся в июле "Рамштайном-4" и "Рамштайном-5" прошло 50 дней. За этот период наши американские партнеры объявили 5 пакетов помощи по безопасности на общую сумму почти 5,5 млрд долл. Во время встречи был объявлен очередной пакет на 675 млн долл., в котором содержатся очень важные боеприпасы для HIMARS и другие необходимы при активных действиях," - сказал Резников.

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Министр обороны заявил, что рост масштабов помощи, а также успешные действия Сил обороны Украины, почти 200 дней сдерживающие российское нашествие, оказали существенное влияние на приоритеты.

"Во-первых, наряду с наращиванием объемов поставки оружия возникает вопрос его ремонта и обслуживания. Это запчасти, ремонтная база, специалисты", - сказал министр.

"Во-вторых, страны свободного мира не готовились к полномасштабной войне на континенте по лекалам Второй мировой. Поэтому ресурсы оперативной помощи, которая может быть предоставлена нашими партнерами за счет резервов, ограничены", - добавил он.

"Третье и самое важное – благодаря мужеству наших защитников и защитниц и стойкости всего украинского народа стало понятно, что Россию не нужно "сдерживать" или "не провоцировать". Кремлевское зло можно победить. Все составляющие Сил обороны Украины под командованием генерала Валерия Залужного доказали делом то, во что никто раньше не мог поверить", - подчеркнул Резников.

В этой связи он отметил, что предполагается коррекция стратегии.

"Я обратил внимание присутствующих, что ключевыми словами на этот раз стали – sustain (поддержание), long-term (долгосрочный период) и training (обучение)", – подчеркнул Резников.

В то же время, по его данным, у Москвы еще много ресурсов. "Победа не произойдет мгновенно. Но она состоится непременно", – подчеркнул Резников.

В этой связи, как подчеркнул Резников, именно поэтому на первый план выходит задача организации сотрудничества на среднюю и долгосрочную перспективу.

"Чтобы дать ориентиры нашим партнерам, в своих выступлениях я сделал акцент на перспективах 2023 года", - заявил министр.

"Наша цель – неизменна. Восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. Для этого кроме успешной обороны и стабилизации линии фронта необходимо осуществить успешные контрнаступления. И дальше держать Россию в рамках", - подчеркнул министр.

Он добавил, что для того, чтобы решить эти задачи, Силы обороны Украины, в первую очередь, – ВСУ – должны приобрести соответствующие возможности в качественном и количественном измерении.

"Мы сейчас не можем говорить обо всех деталях. Но среди важнейших приоритетов определено развитие трехуровневой системы ПВО/ПРО. Четкое видение в этом плане сформировано благодаря успешным действиям и на основе опыта Воздушных сил ВСУ под командованием генерал-лейтенанта Николая Олещука, аргументы которого я приводил партнерам", - добавил Резников.

По его словам, уже прилагаются последовательные усилия, чтобы активизировать работу оборонной индустрии. "Это нужно для пополнения резервов в странах свободного мира и создания возможностей системно поддерживать Украину", – заявил министр.

В частности, как напомнил Резинков, в августе благодаря лидерству министра обороны Дании Мортена Бодскова прошла очень важная конференция доноров в Копенгагене. "По ее итогам была усилена координация со странами-партнерами из Северной Европы, а также укреплены механизмы поддержки Украины через формат международного фонда, предложенного Великобританией", - заявил Резинков.

"Во время "Рамштайна-5" было сделано еще несколько шагов вперед в этом плане. Вопрос инвестиций в ВПК, учитывая необходимость дать отпор России, вскоре будет рассматриваться на отдельной сессии в рамках НАТО. В Рамштайне генсек Альянса Йенс Столтенберг чрезвычайно четко определил общие ориентиры" ", - добавил Резинков.

Также, как отметил министр, в контексте долговременной поддержки на качественно более высокий уровень выведена задача подготовки украинских бойцов.

"Диапазон наших потребностей широк – от получения индивидуальных навыков до тренировок в составе батальонов, а также подготовка штабов бригад", - добавил министр.

Кроме того, уже действует начатая Великобританией эффективная программа подготовки, которую поддержали Канада, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Новая Зеландия. Тысячи украинских воинов уже окончили этот курс. Более полутора тысяч учатся прямо сейчас.

"Представьте - только по этой программе будет подготовлено 30 тысяч бойцов, которые вернутся в Украину полностью готовы к бою - со знаниями, экипированные, со средствами индивидуальной бронезащиты и т.д. Это костяк минимум 6 бригад. А есть еще другие программы", - заявил министр.

Как писал УНИАН, ВСУ на разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

В этот же день стало известно о освобождение от оккупантов города Купянск, что в Харьковской области.

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