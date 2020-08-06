Кличко потакает Комарницкому и Тищенко в незаконном намыве песка - расследование

Политический эксперт Кирилл Сазонов заявляет, что мэр Киева Виталий Кличко причастен к незаконному намыву песка в столице смотрящим Денисом Комарницким и народным депутатом Николаем Тищенко и всячески потакает им.

Об этом Сазонов написал на своей странице в Facebook.

"Если коротко, то дело такое: на Выдубичах на участке 17 га, который незаконно эксплуатирует ПАО" Мостострой ", более 150 тыс. тонн песка. Его просто воруют и ежедневно десятками грузовиков вывозят на различные строительства в Киеве. Ведь договор аренды этого участка с "Мостобудом" Киевсовет разорвал еще в 2018 году из-за неуплаты арендной платы и попытки вопреки договору отдать ее субподрядчику. К тому же, и в аренду участок давался под "перенос производства", а не под намыв песка, который здесь проводят под видом дноуглубительных работ. Что, кстати, также незаконно", - подчеркнул Сазонов.

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По его словам, попытки восстановить законность "якобы были". КП "Благоустройство" должно было демонтировать ограждение, которое уже два года является незаконным. Ведь земельный участок принадлежит общине Киева.

"Но коммунальщики ничего не сделали. В первый день им якобы физически помешали "какие-то люди", а затем они якобы получили документы о возможной законности добычи песка и теперь изучают их. Изучать, как мы понимаем, могут долго. А вот еще, как говорится, штрих: мирные акции протеста против незаконной добычи песка разгоняют полицейские, которые должны их защищать, а активистам угрожают "бандиты Лешего" (Сергей Лещенко - основатель охранной компании "Варта 1"). Кстати, этого же Лешего неоднократно видели в компании "смотрящего" Дениса Комарницкого - об этом писал Гео Лерос и даже фото выкладывал. И теперь становится немного понятнее, кому все же выгодна бездеятельность полиции и коммунальщиков и кто покрывает незаконный песчаный бизнес", - отметил политолог.

Он рассказал, что ПАО "Мостострой" участвовал в строительстве Подольского моста. Однако в 2017 году генеральным подрядчиком стало ООО "Эко-Строй-Трейд".

"Эта фирма-прокладка ничего не строит, однако получила более 6 млрд грн на выполнение работ. Эта фирма, как говорят СМИ, подконтрольна как раз Денису Комарницкому. О причастности Комарницкого, нардепа Тищенко и его свояка Блинова к незаконному намыву песка на Выдубичах уже не раз говорили и депутаты Киевсовета, и активисты, и эксперты. Интересно, что "Мостострой" и "Эко-Строй-Трейд" является фигурантами в уголовном производстве по растрате бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве Подольского мостового перехода. СМИ уже неоднократно писали о том, что смотрящий Денис Комарницкий, нардеп Николай Тищенко и мэр Киева Виталий Кличко присвоили 6 миллиардов гривень на строительстве Подольского моста. Который, после таких хищений, вообще вряд ли достроят", - предположил эксперт.

Также он вспомнил, что недавно на десятках объектов, так или иначе связанных с подконтрольной Комарницкому "Эко-Строй-Трейд" прошли обыски.

"Смотрящий "распилил" столичный бюджет на 16 млрд грн и украли тысячи га киевской земли и десятки городских сооружений. Конечно, такие масштабы хищений не могли бы пройти мимо мэра Кличко. И то, что он им потакает, говорит о его прямой причастности к коррупционным схемам. В том числе - и по намыву песка. Кстати, ущерб, нанесенный городу за незаконную деятельность по намыву песка, оценивается в более 250 млн гривень. Можно было бы несколько детсадов построить...", - резюмировал Кирилл Сазонов.

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